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Зеленський про гуманітарні коридори: Хто може захищати своє місто - повинні залишитися. Якщо всі підуть, чиє тоді буде це місто?

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Зеленський про гуманітарні коридори: Хто може захищати своє місто - повинні залишитися. Якщо всі підуть, чиє тоді буде це місто?
Українська делегація домовилася із російською про організацію гуманітарних коридорів для мирних мешканців.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"На переговорах у Білорусі групи домовилися про перший крок. Щоб повернути хоча б один відсоток людяності від нормального рівня. Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування й ліки тим, хто залишається. Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?", - порушує питання глава держави.

"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це – одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі. Молимося за наших військових. Допомагаємо нашим цивільним. Працюємо заради миру", - резюмує Зеленський. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
  • Vik Vik 8ad7a7e1
    ти придурок?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Увага!!!

    Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.

    Тому що не введено режим «припинення вогню».

    Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
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