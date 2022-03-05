Всі українські АЕС продовжують стабільно працювати, - Енергоатом
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
У пресслужбі наголошують, що в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.
Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.
Інформацію щодо ситуації на ЗАЕС, периметр якої зараз під контролем російських окупантів, Енергоатом надає в режимі поточного часу.