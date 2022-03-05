Всі українські АЕС продовжують стабільно працювати, - Енергоатом

Станом на 9:30 5 березня атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон

У пресслужбі наголошують, що в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.

Також читайте: Троє захисників України загинули, двоє поранені внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС. Знищено танк окупантів в екіпажем, - "Енергоатом"

Інформацію щодо ситуації на ЗАЕС, периметр якої зараз під контролем російських окупантів, Енергоатом надає в режимі поточного часу.