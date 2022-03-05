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Киянам доставлять понад 50 тонн продуктів зі Львова та Рівного

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Киянам доставлять понад 50 тонн продуктів зі Львова та Рівного
Жителям Києва, які потерпають від дефіциту найважливіших продуктів харчування, зі Львова та Рівного доставлять потяг харчів - понад 50 тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У вагонах те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тонн цукру, 15 тонн тушкованого м'яса в консервах, та 20 тонн макаронних виробів.

Допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Крім Києва, допомога буде направлена до інших міст на сході, де ситуація є найбільш складною.

Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону. 

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! https://twitter.com/i/status/1500051343226068994
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Да без м'яса посидимо. В мене родичі в Харкові, там зараз треба гуманітарка.
  • Юрій Булкін
    Отдать этого КАЦАПОФАШИКА нашему "Киевскому Привиду", пусть поговорит с этой ГНИДОЙ, как Сокол со стервятником.
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