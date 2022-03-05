Киянам доставлять понад 50 тонн продуктів зі Львова та Рівного
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Жителям Києва, які потерпають від дефіциту найважливіших продуктів харчування, зі Львова та Рівного доставлять потяг харчів - понад 50 тонн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У вагонах те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тонн цукру, 15 тонн тушкованого м'яса в консервах, та 20 тонн макаронних виробів.
Допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Крім Києва, допомога буде направлена до інших міст на сході, де ситуація є найбільш складною.
Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону.