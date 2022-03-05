Стан двох нацгвардійців, які героїчно боронили Запорізьку АЕС, залишається важким, - мер Енергодара Орлов

Стан двох бійців Національної гвардії України, які героїчно боронили Запорізьку АЕС , залишається важким - лікарі борються за їхнє життя.

Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз про те, що особливо болить. Що вже неможливо виправити. Про тих, за чиє життя триває боротьба. Стан двох нацгвардійців, які героїчно боронили Запорізьку АЕС , залишається важким. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі борються за іх життя", - повідомив Орлов.

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Він додав, що ще двоє поранених під час обстрілу блокпоста енергодарців лікуються вдома в амбулаторних умовах.

"На жаль, під час обстрілів загинули військовослужбовці Національної гвардії України Євген Уколов, Михайло Фроліков, а також Юрій Квач. Вічна пам’ять нашим загиблим землякам", - резюмував Орлов.