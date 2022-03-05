Евакуація із Маріуполя переноситься. Російська сторона не дотримується режиму тиші, - міськрада

У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.