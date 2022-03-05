Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву рітейлера, передає Цензор.НЕТ.

"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – повідомили у компанії-власниці Zara.

На Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи, додали в Inditex.

Також читайте: Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

До групи входять такі бренди як: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.