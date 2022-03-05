Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю
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Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву рітейлера, передає Цензор.НЕТ.
"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – повідомили у компанії-власниці Zara.
На Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи, додали в Inditex.
До групи входять такі бренди як: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.