У Києві оновили головний прапор України, - Кличко

У Києві оновили головний прапор України, який встановлено на схилі Дніпра біля "Батьківщини-матері".

Про це розповів мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця, і в умовах військового стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапору України. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею!", - заявив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що стан головного державного правору – це важливе питання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу: "Люди годинами стоять у чергах за ліками першої необхідності". ВIДЕО

"Це дуже важливо. Бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко показав, як працює Гуманітарний штаб столиці, та спустився в укриття на одній зі станцій метро, щоб поспілкуватися з киянами та підтримати їх.