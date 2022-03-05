СБУ застрелила під час затримання учасника перших переговорів з РФ Кірєєва, якого підозрювали в зраді, - ЗМІ. ФОТО

При затриманні співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва. Його підозрювали у держзраді.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Видання називає Кірєєва "людиною Клюєвих". З 2006 по 2008 рр. Денис Кірєєв працював у "СКМ Фінанс", де займав позицію заступника генерального директора. Наступним місцем роботи Кірєєва стала австрійська компанія GROUP SLAV AG Клюєвих, розташована у Відні.

Водночас, у проміжку між 2006 та 2012 рр., Денис Кірєєв був членом Наглядової Ради "Укрексімбанку".

Займав позицію першого заступника голови правління Ощадбанку за квотою Клюєвих, з 2010 по 2014 рр. Займався управлінням приватними фондами Private equity Fund та Fixed income Fund.

В Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва, пише "Обозреватель".