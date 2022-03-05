Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Хартыя 97.
Виданню стала відома причина, чому білоруські війська досі, незважаючи на накази "згори", не беруть участі у сухопутних військових діях проти України. Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні.
Офіцери доповідають Генеральному штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, бо солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.
Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але повернули назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях, нагадує видання.