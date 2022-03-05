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Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

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Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ
Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Хартыя 97.

Виданню стала відома причина, чому білоруські війська досі, незважаючи на накази "згори", не беруть участі у сухопутних військових діях проти України. Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні.

Офіцери доповідають Генеральному штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, бо солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.

Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але повернули назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях, нагадує видання.

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Топ коментарі

  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
  • клаус хаус
  • Denis Romanov
    відмолятись воювати не потрібно! ЇМ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ ВУСАТИМ УПИРЕМ!!! ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ МАЙБУТНЬОГО, ЇМ ПОТРІБНО ВЖЕ ЗАРАЗ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ!! Та й взагалі, чому весь народ не повстане проти бульбофюрера??? Кращої нагоди годі чекати!!!
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