Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

3 18910
Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук
Російська Федерація об 11:45 порушила режим тиші для евакуації мирного населення й розпочала обстріл Волновахи з важкого озброєння.

Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Як ви знаєте, з 9:00 у нас була попередня домовленість про те, що ми створюємо два гуманітарні коридори: Волноваха і Маріуполь. Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста й обстрілює місто Волноваха", - сказала вона.

Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тривають бої в районі населених пунктів Пологи-Оріхове, що унеможливлює рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

"Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони для гуманітарного коридору. Дати можливість із Дніпра та Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо ті, що складаються з медикаментів, інсулін тощо, а також продуктів харчування", – наголосила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    кто-то верил что он будет ???
    у кого еще есть доверие к тварям бомбящим жилой сектор, больницы и АЭС ????
  • Alexey Chernyavsky
    Ну этож кацапы. Ставьте впереди колонны батальоны пленных.
  • PREDATOR PREDATOR
    Ніякого коридору і не буде. Нащо вони сподівалися?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини