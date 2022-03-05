На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)
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У Миколаївській області українські захисники збили чотири ворожі вертольоти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Кім повідомляє, що в області збили три ворожі вертольоти.
Крім того, він повідомив, що українськи захисники відібрали у російських окупантів техніку.
Пізніше Сухопутні війська України уточнили: "Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. - Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!"