На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)

У Миколаївській області українські захисники збили чотири ворожі вертольоти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Кім повідомляє, що в області збили три ворожі вертольоти.

Крім того, він повідомив, що українськи захисники відібрали у російських окупантів техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО

Пізніше Сухопутні війська України уточнили: "Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. - Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!"