В Італії конфіскували вілли і яхти російських олігархів і пропагандистів, загальна вартість - не менше 140 мільйонів євро

Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти у чотирьох росіян, яких було внесено до списку санкцій ЄС після нападу Москви на Україну. Зокрема, віллу на озері Комо, що належить державному телеведучому Володимиру Соловйову. Загальна вартість конфіскованого - не менше 140 мільйонів євро.

Про це з посиланням на агентство Reuters повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело в поліції повідомило, що вілла бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова на середземноморському острові Сардинія конфіскована.

Крім того, джерела підтвердили, що яхти, що належать найбагатшій людині Росії Олексію Мордашову і тісно пов'язаному з президентом Росії Володимиром Путіним Геннадію Тимченку, були конфісковані вночі в Північному італійському порту Імперія.

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Вважається, що за останні 20 років російські олігархи купили безліч вілл в найкращих місцях Італії, і джерела повідомляють, що в найближчі дні очікується арешт нових активів, оскільки західні держави вводять масштабні санкції, намагаючись змусити Росію піти з України.

У п'ятницю відділ фінансової розвідки Банку Італії доручив італійським банкам терміново повідомити про всі заходи, вжиті для заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до списку ЄС.

Металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що володіє декількома об'єктами нерухомості на Сардинії, а італійські ЗМІ повідомляють, що Мордашов володів віллою на тому ж острові вартістю близько 66 мільйонів євро.

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Беручи до уваги активи всієї його сім'ї, журнал Forbes підрахував, що до введення санкцій стан Мордашова оцінювався в 29,1 мільярда доларів. Його 65-метрова яхта "Леді М" коштувала 65 мільйонів євро, а яхта Тимченко "Лена" коштувала близько 50 мільйонів євро, повідомило джерело в поліції.

Тимченко сколотив статки на торгівлі нафтою, і Путін назвав його одним зі своїх найближчих соратників.

Раніше Соловйов скаржився по російському телебаченню, коли минулого місяця дізнався, що ризикує втратити свою італійську віллу: "Раптом хтось приймає рішення, що цей журналіст тепер у списку санкцій. І відразу ж це стосується вашої нерухомості".