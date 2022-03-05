Данілов: Російські окупанти перейшли до відкритого терору. Але "русский корабль идёт … на##й"
Про це пише у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Мета - залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву", - пише Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що ворог порушує домовленості - блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі. Окупанти намагаються створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями, але ці трюки провалилися.
"Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "звільнення", влаштованому московськими покидьками. Тримають оборону Харків і Маріуполь - ключові міста стримування російського агресора на Півдні та Сході. Готуються до оборони Миколаївщина і Одеса", - пише він.
Данілов зазначає, що росіяни не готові вмирати за путінські фантазії.
"Тому наш курс незмінний: "русский корабль идёт … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати", - наголосив він.