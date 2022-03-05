Російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси, - Держспецзв'язок

З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку України.



Як зазначаєтся, найпотужніші атаки у своєму піку перевищували 100 Gbps.



"Не зважаючи на застосовані ресурси, сайти центральних органів влади доступні. Єдине, що вдалося окупантам – замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади. Ми встоїмо! І на полях, і в кіберпросторі", - наголошується у повідомленні.

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