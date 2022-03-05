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Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ

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Росіяни більше не зможуть полетіти за кордон: рейси лише в Мінськ
Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер всі рейси за кордон зупиняються з 6 березня і всі рейси з-за кордону до РФ з 8 березня.

"Аерофлот" уже повідомив, що зупиняє з 8 березня всі закордонні рейси, крім Мінська (Білорусь).

Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    В Менск, на картошку, как в старые добрые времена ******* на колхозе
  • Serhios Bond 5ae25a76
    А в Северную Корею почему не хотят летать?
  • Підлога Маккартні
    Щас этот митинг будет толкать поломанный автозак, как обычно...
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