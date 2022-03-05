Російські акції вилучать із торгів S&P Dow Jones

Наступного тижня чергові санкції очікують РФ. Цього разу S&P Dow Jones виключить російські акції зі своїх стандартних фондових індексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, із посиланням на WSJ.

Акції виключать з ринків, що розвиваються, та інших індексів до відкриття ринку в середу, 9 березня. Зараз індекси S&P Dow Jones вказують на погіршення рівня доступності ринку РФ. Це може вплинути на здатність учасників ринку відтворювати індекси S&P DJI, що містять цінні папери РФ.

S&P Dow Jones продовжить розрахунок фондових індексів для РФ. Такі індекси будуть підтримуватися з точки зору російського інвестора і можуть містити цінні папери, які не підходять для інвесторів в США або Європі.

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