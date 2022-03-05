Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 3 березня ворог здійснив авіаналіт на село Яковлівка Харківського району. В результаті атаки повністю або частково знищені всі будинки в селі.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Телеграм-канал Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Селище Яковлівка розташовується за 30 кілометрів від Харкова, в ньому проживало приблизно 600 осіб. У ніч на 3 березня російські війська завдали по ньому потужного удару з неба. В результаті бомбардування із 45 будинків 21 зруйнований повністю, ще 24 дуже пошкоджені.

За інформацією слідчих поліції, загинули чотири людини, серед них – один прикордонник. 14 людей зазнали поранень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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