Із Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб, - голова Донецької ОВА Кириленко
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні. Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - написав Кириленко у телеграмі у суботу.
Він уточнив, що за сьогоднішній день планувалося евакуювати набагато більше громадян і необхідний для цього транспорт змушений був припинити рух, оскільки росіяни розпочали обстріл Волновахи – "просуватись туди було вкрай небезпечно".
"Зараз евакуйованих людей доставляють у безпечне місце", - наголосив Кириленко.
Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.
З Волновахи планувалося евакуювати понад 15 тис. людей, проте об 11:45 Російська Федерація розпочала обстріл міста з важкого озброєння. "Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного Хреста не дотримується взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха", - сказала вона на брифінгу в суботу.