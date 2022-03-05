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"Когда увидел все это воочию - я охерел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО

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У мережу виклали ще один допит російського окупанта-льотчика - майора Олександра Красноярцева, літак якого українські воїни збили 5 березня в небі над Черніговом.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, відповідаючи на питання, чому Красноярцев бомбив житлові райони з мирним населенням, він сказав: "Нам сказали, що звідси усіх вивезли". Він також додав, що не підтримує політику, яка проводиться сьогодні в Росії.

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Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий. 

Топ коментарі

  • vlah
    Врет, ****!!!
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Не вірю жодному слову мацкаля!
  • Шимус
    да ты шо когда в Сирии бомбил не видел мля
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