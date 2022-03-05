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Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

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Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений діями компанії Shell, яка таємно купила російську нафту.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки

Топ коментарі

  • Claudia Smith
    Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
  • Raised Right
    Как по мне-это фото дня))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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