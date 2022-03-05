Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні, - Ахметов

Підприємства SCM допомагають і продовжать допомагати Україні та українській армії захистити суверенітет країни та перемогти у розв'язаній проти нас війні.

Про це заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти", - заявив Ахметов.

Він наголосив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста та селища.

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"Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", - наголосив бізнесмен.

Ахметов повідомив, що зараз із країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти. "Зараз у нас там немає жодних інтересів та активів", - наголосив Ахметов.

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