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Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі "Гради" і дві "Акації", - Бутусов. ФОТО

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Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ. Вся ця техніка зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ вже стоїть на озброєнні нашої армії. Загалом наші війська на захід від Харкова захопили понад 30 одиниць бойової техніки".

Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі Гради і дві Акації, - Бутусов 01

Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі Гради і дві Акації, - Бутусов 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Шимус
    получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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