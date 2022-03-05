Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі "Гради" і дві "Акації", - Бутусов. ФОТО
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Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ.
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та дві 152 мм самохідні артустановки Акація, захоплені під Харковом однією з бригад ЗСУ. Вся ця техніка зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ вже стоїть на озброєнні нашої армії. Загалом наші війська на захід від Харкова захопили понад 30 одиниць бойової техніки".