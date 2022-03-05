Окупантів вибили із Миколаєва, захопили багато трофейної техніки, голодні орки тікають у напрямку Херсона, - голова ОДА Кім
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Захисники України вибили російських загарбників із Миколаєва та захопили багато трофейної техніки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакиного, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А ще у напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати", – написав Кім.
Він також наголосив, що зараз у місті немає ніякої ворожої техніки. Щоправда, за його словами, є втрати, у тому числі серед мирного населення.
"Місто на замку. Величезна подяка військовим за їхню роботу!", - резюмував Кім.