Окупантів вибили із Миколаєва, захопили багато трофейної техніки, голодні орки тікають у напрямку Херсона, - голова ОДА Кім

Захисники України вибили російських загарбників із Миколаєва та захопили багато трофейної техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакиного, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А ще у напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати", – написав Кім.

Він також наголосив, що зараз у місті немає ніякої ворожої техніки. Щоправда, за його словами, є втрати, у тому числі серед мирного населення.

"Місто на замку. Величезна подяка військовим за їхню роботу!", - резюмував Кім.

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