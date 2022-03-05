Польські митники спростили оформлення гуманітарної допомоги для України

Польські митники максимально спростили оформлення гуманітарної допомоги і забезпечують швидкий пропуск її на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Зазначається, що польські високопосадовці під час зустрічі з керівництвом Держмитслужби поінформували, що вже максимально спростили оформлення гуманітарної допомоги і забезпечують швидкий її пропуск до України.

Щодо першочергових речей, особливо лікарських засобів, то на польській стороні немає жодних обмежень їх пропуску. Також польські митники запевнили, що максимально сприяють і допомагають у швидкому перетині кордону, особливо жінкам з дітьми.

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У Держмитслужбі додали, що служба продовжує проводити двосторонні перемовини з колегами сусідніх країн Євросоюзу задля координації та оперативного розв'язання нагальних питань, що виникають безпосередньо на кордонах.