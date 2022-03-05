"Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча

Група "Метінвест" спростовує інформацію низки сепаратистських ЗМІ про нібито захоплення ММК імені Ілліча в Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Метінвесту".

"Група заявляє, що зазначена інформація абсолютно не відповідає дійсності, комбінати залишаються під контролем України, і жодних ворожих збройних формувань на підприємствах немає. Більше того, цехи ММК імені Ілліча і "Азовсталі" є одними з найбезпечніших місць у Маріуполі, де місцеві жителі ховаються від обстрілів і бомбардувань міста російською армією", - йдеться в повідомленні компанії.

"Метінвест" звертається до всіх журналістів з проханням обов'язково перевіряти всю інформацію, що з'являється, в офіційних джерел.

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