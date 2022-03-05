Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів

З Росії до США вирушив літак Іл 96-300 спецзагону "Росія". МЗС РФ каже, що відрядило його по дипломатів, яких висилають Штати.

Про вильот борту повідомило видання "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними сервісу Flightradar, маршрут літака прокладено в обхід Європи. Адже через вторгнення РФ в Україну Євросоюз, Великобританія, США та Канада закрили свій авіапростір для російських авіакомпаній.

Державне російське інформагентство "РИА Новости" повідомяє з посиланням на МЗС РФ, що літак скерували до США по російських дипломатів, яких висилають зі Штатів.