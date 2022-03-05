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Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів

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З Росії до США вирушив літак Іл 96-300 спецзагону "Росія". МЗС РФ каже, що відрядило його по дипломатів, яких висилають Штати.

Про вильот борту повідомило видання "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними сервісу Flightradar, маршрут літака прокладено в обхід Європи. Адже через вторгнення РФ в Україну Євросоюз, Великобританія, США та Канада закрили свій авіапростір для російських авіакомпаній.

Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів 01

Державне російське інформагентство "РИА Новости" повідомяє з посиланням на МЗС РФ, що літак скерували до США по російських дипломатів, яких висилають зі Штатів.

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Топ коментарі

  • Mr Vice President
    Борт №1 за дипломатами? серьезно?

    Скорее Лошадь или ее аналог поехали договариваться с США о мире
  • Al Kw
    Ну так. Президентським. За дипломатами. Ха-ха.
  • Fjall_Raven
    "пошли радимые!" - "Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии" скоро договорятся с монголией о начале поставок сушёных конских кутаков. потом будут искать поставщиков соли.
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