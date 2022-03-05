Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним, – прокурор Нюрнберзького процесу

Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Ференца виданню Mirror.

"Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства", - заявив Ференц.

За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

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"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ - ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни - ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

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Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки.