Новини

ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі

25 49511
ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 11-ї армії ВПС та ППО (оперативне об'єднання повітряно-космічних сил Російської Федерації у складі східного військового округу) російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У списку, опублікованому російською мовою, - 42 прізвища із зазначенням військового звання, посади, номера посвідчення особи, дати та місця народження.

"Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію з демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення. Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас один за одним", – йдеться в повідомленні.

Список окупантів, прізвища яких зібрало ГУР МО, можна переглянути за посиланням.

Також читайте: Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Топ коментарі

  • Тиамитоксам
    .......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

    22
    Прапорщик
    Порскало
    Андрей
    Юрьевич
    Техник ГО АО
    АА 2212202
    30.09.2015
    в/ч 42838
    812117727
    14.11.2012
    ОУФМС России по Хаб.краю
    Хабаровского района
    270-006
    20.09.1992
    г. Одесса

  • Scorpman Y
    Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
    https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГУР МО-РЕСПЕКТ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини