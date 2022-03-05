ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 11-ї армії ВПС та ППО (оперативне об'єднання повітряно-космічних сил Російської Федерації у складі східного військового округу) російських окупаційних військ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У списку, опублікованому російською мовою, - 42 прізвища із зазначенням військового звання, посади, номера посвідчення особи, дати та місця народження.

"Ви прийшли на нашу землю проводити спецоперацію з демілітаризації? Насправді ж вбиваєте мирне населення. Ми вам покажемо, що таке справжня демілітаризація, знищуючи вас один за одним", – йдеться в повідомленні.

Список окупантів, прізвища яких зібрало ГУР МО, можна переглянути за посиланням.

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