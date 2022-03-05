На Київщині з 20:00 суботи до 07:00 неділі діятиме комендантська година

Комендантська година в Київській області вводиться з 20:00 суботи до 7:00 неділі.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"По всій Київській області з 5 до 6 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00", - написав Кулеба в суботу в Telegram.

Він нагадав, що в цей час не можна виходити на вулиці та в інші громадські місця, якщо немає спеціальних перепусток та посвідчень особи.

"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний насамперед для безпеки мешканців регіону", - наголосив Кулеба.