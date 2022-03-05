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Кібервійська склали перелік феесбешників, які готують дезінформацію про Україну

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Кібервійська склали перелік феесбешників, які готують дезінформацію про Україну
В переліку - співробітники Департаменту оперативної інформації ФСБ.

Саме цей департамент створює пропаганду для пострадянських країн та вербує політичних діячів для усунення противників Кремля й розповсюдження кремлівських наративів, повідомили у кібервійськах.

Цензор.НЕТ публікує список тих, хто, за даними кібервійськ, інформаційно супроводжує напад Росії на Україну та відповідає за мережу диверсантів.

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Відомості стосовно співробітників Департаменту оперативної інформації (ДОІ) 5-ї Служби

(Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ

п/п

ПІБ, установочні дані, військове звання, підрозділ, в якому проходить службу тощо

Фото співробітника ФСБ

Дані щодо мобільних телефонів та електронних поштових скриньок

Додаткові відомості

Керівництво 5 Служби ФСБ РФ

1.

БЄСЄДА Сергій Орестович,17.05.1954 р.н. Керівник 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-полковник

79857631487

79852244045

79150672895

2.

ГРІШАЄВ Георгій Олександрович,11.06.1963 р.н. Перший заступник керівника Служби – начальник Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант

79166355071

79268502925

74959149805

74959290100

79298382116

74953289939

74954551455

3.

СТЬОПКІН Микола Кузьміч, 12.12.1958 р.н. Заступник керівника 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант

79162402543

79096358064

74959144122

79652915611

79857682941

4.

ПЕТРОВСЬКИЙ Володимир Адамович,08.01.1960 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0306 № 154001. Перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-майор

(керує роботу 9 ("українського") управління)

79169011529

79187942103

79263331222

79154101421

79263836540

79264250099

79687886490

79035703780

Отримано паспорт громадянина РФ

5.

ЛУГІНІН Віктор Дасієвич, 17.06.1947 р.н. Перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант

6.

КРІКУНОВ Олександр Володимирович,01.07.1972 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4518 № 185465. Заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-майор

79263067678

74956282644

79164401961

79164384348

Отримано паспорт громадянина РФ

7.

МІЛЮТІН Дмитро Віталійович, 30.05.1967 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4511 № 653366, заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ (курує молдавський та білоруський напрямки), генерал-майор

79153914733

8.

БОЛЮХ Анатолій Якович, 02.01.1956 р.н., АПС 5-ї Служби ФСБ РФ, посада прикриття – заступник генерального директора АТ "Росгеологія" з питань взаємодії з органами влади та корпоративної безпеки

79032510591

79269605750

79645512161

79852104656

79168459990

79055825147

79250651024

За отриманими даними раніше обіймав посаду заступника начальника ДОІ ФСБ РФ

Співробітників 9-го ("українського") управління 5 Служби ФСБ РФ

9.

ЧУМАКОВ Ігор Олександрович,09.12.1972 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4518 № 407943. Начальник 9 управління ДОІ

79067200588

79851218448

79169011463

79263250685

79254195400

79779426128

79013831889

79774975630

79296572554

Отримано паспорт громадянина РФ

10.

БЄЛЯЦЬКИЙ Юрій Петрович,06.04.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 5000 № 478943. Заступник начальника 9 управління ДОІ

79296479366

79137644269

79232277679

Отримано паспорт громадянина РФ

11.

ЗУБАРЄВ Дмитро Володимирович,21.10.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0306 № 154001. Ймовірно заступник начальника 9 управління ДОІ

79057964557

79653319192

79013382836

Отримано паспорт громадянина РФ

12.

ХМЄЛЬОВ Олександр Володимирович, 28.06.1982 р.н., паспорт громадянина РФ серії 9802 № 588996. Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), керує роботу лідерів політичної партії "ОПЗЖ".

79261180000

79161197000

79165048311

Отримано паспорт громадянина РФ

13.

ЧУЛІНДІН Олександр Владиславович,10.02.1975 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4519 № 560630. Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), курує роботу українських екс-посадовців Андрія КЛЮЄВА та Володимира СІВКОВИЧА

79163293188

79104591605

79099948837

79166584070

79017932163

79024323340

Отримано паспорт громадянина РФ

14.

ТЄРЄНТЬЄВА Марина Миколаївна,06.08.1968 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4513 № 222309. Співробітниця 9 управління ДОІ, на даний час перебуває в апараті прикомандированих співробітників ФСБ. Працює в московському офісі українського екс-посадовця Володимира СІВКОВИЧА.

79164486665

79267906723

74957353240

[email protected]

Отримано паспорт громадянина РФ

15.

МОНІЧ В’ячеслав Ілліч,02.11.1974 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4519 № 489884. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79153385941

79104444178

79167794417

79150804449

79260206504

79298097493

79407711190

79150369875

Отримано паспорт громадянина РФ

16.

КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, 01.04.1975 р.н., паспорт громадянина РФ серії4520 № 814194.

Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), курує М. Азарова

79803422089

79853621188

79153291818

79299558958

Отримано паспорт громадянина РФ

17.

ШКРАБО Андрій Олександрович,

співробітник 9 управління ДОІ. Курує роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, напряму контактує з українським політиком Віктором МЕДВЕДЧУКОМ

79097777955

79057790930

18.

МІШУСТІН Максим Олександрович,16.06.1992 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0712 № 746565. Співробітник 9 управління ДОІ

79267977002

79030004817

Отримано паспорт громадянина РФ

19.

ДАВЛЄТШИН Реал Фанурович,

співробітник 9 управління ДОІ

79663152145

20.

КОРНЄВ Олексій Юрійович,09.11.1977 р.н., паспорт громадянина РФ серії 6004 № 058304. Співробітник 9 управління ДОІ

79646323376

Отримано паспорт громадянина РФ

За оперативними даними старший групи кураторів від ФСБ РФ за діяльністю т.зв. "ЛНР". Станом на 2011 рік – помічник керівника фонду "Геополітика"

21.

ЛОБАНОВ Андрій,

співробітник 9 управління ДОІ

79169709773

22.

ШАТАЛОВ В’ячеслав Владиславович,

співробітник 9 управління ДОІ

79173962079

79093074538

79872964004

23.

СЕРЕБРЯКОВ Євген Миколайович,імовірно 25.12.1973 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ

79232508002

24.

ВОДОЛАЗСЬКИЙ Юрій Олександрович,19.06.1982 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4504 № 258138. Співробітник 9 управління ДОІ

79660299397

79850829092

79268618218

74951850412

74991850412

Отримано паспорт громадянина РФ

25.

ШИНГИРЬОВ Олександр Володимирович, 08.08.1979 р.н., паспорт громадянина РФ серії 8002 № 772994.

Співробітник 9 управління ДОІ

79162723525

79217830310

79165013405

79250374507

79856950443

79165013422 79269674950 79256006733

79259732840

За наявними оперативними даними з 2015 року по теперішній час є керівником ротаційних груп ФСБ РФ у м. Луганськ

26.

МЄЗЯКОВ Іван Анатолійович,

співробітник 9 управління ДОІ

79169585994

79995557282

27.

ШЕПЕЛЕНКО Олександр Сергійович,імовірно 28.07.1985 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ, на даний час перебуває в апараті прикомандированих співробітників ФСБ. За наявними даними, працює у Росспівробітництві

79166448844

[email protected]

28.

ТЮРЯКОВ Іван Сергійович,01.08.1986 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4508 № 756863. Начальник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79255514404

74953114259

Отримано паспорт громадянина РФ

29.

ВАКАЛОВ Леонід Юрійович,23.11.1983 р.н., паспорт громадянина РФ серії 9904 № 178866.

Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79250777923

79264617573

Отримано паспорт громадянина РФ

30.

КОСТИРІН Сергій Ігорович,04.05.1984 р.н., паспорт громадянина РФ серії 6304 № 596243. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79645350181

79999830354

Отримано паспорт громадянина РФ

31.

РЯБОВ Іван Геннадійович,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79296198123

79254560570

79257131753

м.т. Рябова (79296198123) також використовувався Чуєвим Станіславом ([email protected])

32.

КОЗЛОВ Олег Вадимович, 21.10.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4507 № 430708. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79037427074

79265227074

[email protected]

[email protected]

Отримано паспорт громадянина РФ

У 2011 році представляв "НП Політклуб" та брав участь у святкуванні 15-ї роковини Інституту країн СНД

33.

ДЕМЕШ Кирило Костянтинович,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79295733074

34.

ТІХОНОВ (Мамаев, Мамай) Олександр Миколайович,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79197297920

35.

ХАВРИЧ Анатолій Вікторович,23.04.1986 р.н., паспорт громадянина РФ серії 8805 № 814147. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79177055266

Отримано паспорт громадянина РФ

За наявними даними, у жовтні 2021року А. Харвич, перебуваючи на ТОТ АР Крим, прийняв на зв’язок невстановлене негласне джерело 5-ї Служби

36.

СОКОЛОВ Тимур Володимирович,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79197234363

37.

КУШАКОВ Анатолій Михайлович,10.12.1987 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4509 № 680325.

Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79917716287

79262034585

Отримано паспорт громадянина РФ

38.

ЮНОСОВ Ілля Сергійович,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79296173273

39.

МАМИКІН Тихон Олександрович (Амур),

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79143864568

40.

КРАСЮКОВ Іван Володимирович,30.08.1985 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0709 № 361492.

Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)

79271722216

Отримано паспорт громадянина РФ

41.

ШВЄЦОВ Денис,

співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ

79264627304

79657362331

42.

ОБМАЧЕВСЬКИЙ Юрій Олександрович,28.05.1983 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4607 № 958275.

Начальник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79264845713

79268413285

Отримано паспорт громадянина РФ

43.

ЗАМАЙ Костянтин Олександрович,25.08.1965 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0310 № 578004.

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79629804148

44.

ГУРЬЯНОВ Олександр Павлович,ймовірно 08.01.1985 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79296325822

45.

ЄГОРОВ Євген,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ

79615114847

46.

ЗОТЧІЙ Іван Іванович,

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79160880701

47.

ЗИКОВ Євген Володимирович,15.05.1988 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4608 № 157068. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79167592083

[email protected]

Отримано паспорт громадянина РФ

48.

КОНОНОВ Олександр,

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79093420264

49.

ОПЄНИШЕВ Сергій Олегович,06.02.1995 р.н.

паспорт громадянина РФ серії4515 № 124171.

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79999898377

Отримано паспорт громадянина РФ

50.

СЕВАСТЬЯНОВ Євген Олександрович, 13.09.1972 р.н.,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ

79151696282

51.

ХОПЕРСЬКИЙ Максим Миколайович,03.07.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії6002 № 850943.

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ

(підрозділ відповідає за Південь України)

79777994200

79295017852

79295917852

79774504458

52.

БЕБЯКІН Михайло,ймовірно 15.06.1984 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79166843474

53.

ШОШИН Олександр,

Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79998497007

54.

ШУМЕЙКО Сергій,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79099997796

55.

КОСАРЄВ В’ячеслав Володимирович,02.12.1982 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79851119598

79685588555

79254339246

56.

КУЛІКОВ Олексій,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)

79773626932

57.

КОЛОСОВ Святослав Ігоревим,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ

79104389008

58.

Віталій,

співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ

79854445927

79647898001

59.

ПЕРЕВАЛОВ Іван,

співробітник 9 управління ДОІ

(ймовірно працює по Харківській області)

79851554077

60.

БОЛВАЧЬОВ Ігор Миколайович, 20.02.1976 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ

Паспорт громадянина РФ серії 1901 № 305470

79251480787

79629032687

79296479366

79232277679

61.

ХАРЛАМОВ Олег Вікторович, співробітник 9 управління ДОІ

79637121154

62.

КУРІЛКІН Андрій Миколайович, 25.05.1971 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ

79772990504

63.

МАКСИМОВ Костянтин Григорович, 09.11.1983 р.н., співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ)

79199939333

79032144747

35795756000

За наявними даними К. Максимов є керівником оперативної групи ФСБ РФ у м. Донецьк,

позивний "КАРЕЛ"

64.

НОВИНСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 01.02.1968 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4513 № 102471.

Співробітник 9 управління ДОІ

79656301945

65.

ПИСАРЕНКО Артем Ігорович,

співробітник 9 управління ДОІ

79647205376

66.

ПОЛЯНЦЕВ Станіслав Васильович, 11.08.1977 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ

79851361330

67.

РУДКОВСЬКИЙ Дмитро Олегович,

співробітник 9 управління ДОІ

79685439621

79197678451

68.

ШАРГАЄВ Віктор Олексійович,

співробітник 9 управління ДОІ

79051619911

69.

ШЕСТАВІН Володимир Володимирович, 26.07.1977 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ

79269259917

79160382941

70.

ТАРАСОВ Микола Валерійович,

співробітник 9 управління ДОІ

79165811136

71.

ВЕЧМОТОВ Ілля Олександрович,

співробітник 9 управління ДОІ

79151912239

79854351267

72.

ЄРШОВ Антон Васильович,

співробітник 9 управління ДОІ

79629945555

73.

УШАКОВ Олександр Юрійович,

співробітник 9 управління ДОІ

79200777505

74.

БАБАКАЄВ Михайло Едуардович,

ймовірно співробітник 9 управління ДОІ

79858752148

79280433626

75.

КОЧКОНЯН Гарік Акопович,

ймовірно співробітник 9 управління ДОІ

79175300007

76.

ОНИЩЕНКО Олександр Володимирович,

ймовірно співробітник 9 управління ДОІ

79859788228

77.

ГЕРАСИМОВ Олександр Ігорович, 24.01.1988 р.н., паспорт громадянина РФ серії 1408 № 189390.

Ймовірно співробітник 9 управління ДОІ

Співробітник 9 управління ДОІ

79269661888 79688887997

Отримано паспорт громадянина РФ

78.

МАКАРОВ Владислав Іванович,

співробітник 9 управління ДОІ

79.

КОРОЛЬ Віталій Борисович,

23.01.1985 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4508 № 555534.

Ймовірно співробітник 9 управління ДОІ

79267664893

79671717749

79296712979

Отримано паспорт громадянина РФ

80.

Живило Максим Вікторович,

29.08.1971 р.н., паспорт громадянина РФсерії 4616 № 459133.

Співробітник ДОІ

79104620388

Отримано паспорт громадянина РФ

81.

КОРОЛЬ Іван Дмитрович, 02.04.1963 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4509 № 605762.

Ймовірно є співробітником 12 відділу ДОІ

79057795522 79168330111 79255333369 79263532255 79688580770

За наявними даними згідно з функціональними обов’язками І. Король курує роботу псевдодержавних утворень підконтрольних РФ (т.зв. "ДНР/ЛНР", "ПМР", Південна Осетія тощо)
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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Геббельси нашого часу. Мають бути засуджені міжнародним трибуналом разом із пуйлом.
  • Мобильный крематорий
    Жмут кацапскую свиноту по всем фронтам.
  • Наталія Чичигіна
    Дуже б хотілось щоб кібервійсько оприлюднило список громадян України, які також працюють на ФСБ
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