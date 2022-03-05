Кібервійська склали перелік феесбешників, які готують дезінформацію про Україну
Саме цей департамент створює пропаганду для пострадянських країн та вербує політичних діячів для усунення противників Кремля й розповсюдження кремлівських наративів, повідомили у кібервійськах.
Цензор.НЕТ публікує список тих, хто, за даними кібервійськ, інформаційно супроводжує напад Росії на Україну та відповідає за мережу диверсантів.
Відомості стосовно співробітників Департаменту оперативної інформації (ДОІ) 5-ї Служби
(Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ
|
№
п/п
|
ПІБ, установочні дані, військове звання, підрозділ, в якому проходить службу тощо
|
Фото співробітника ФСБ
|
Дані щодо мобільних телефонів та електронних поштових скриньок
|
Додаткові відомості
|
Керівництво 5 Служби ФСБ РФ
|
1.
|
БЄСЄДА Сергій Орестович,17.05.1954 р.н. Керівник 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-полковник
|
79857631487
79852244045
79150672895
|
2.
|
ГРІШАЄВ Георгій Олександрович,11.06.1963 р.н. Перший заступник керівника Служби – начальник Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант
|
79166355071
79268502925
74959149805
74959290100
79298382116
74953289939
74954551455
|
3.
|
СТЬОПКІН Микола Кузьміч, 12.12.1958 р.н. Заступник керівника 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант
|
79162402543
79096358064
74959144122
79652915611
79857682941
|
4.
|
ПЕТРОВСЬКИЙ Володимир Адамович,08.01.1960 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0306 № 154001. Перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-майор
(керує роботу 9 ("українського") управління)
|
79169011529
79187942103
79263331222
79154101421
79263836540
79264250099
79687886490
79035703780
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
5.
|
ЛУГІНІН Віктор Дасієвич, 17.06.1947 р.н. Перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-лейтенант
|
6.
|
КРІКУНОВ Олександр Володимирович,01.07.1972 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4518 № 185465. Заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, генерал-майор
|
79263067678
74956282644
79164401961
79164384348
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
7.
|
МІЛЮТІН Дмитро Віталійович, 30.05.1967 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4511 № 653366, заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ (курує молдавський та білоруський напрямки), генерал-майор
|
79153914733
|
8.
|
БОЛЮХ Анатолій Якович, 02.01.1956 р.н., АПС 5-ї Служби ФСБ РФ, посада прикриття – заступник генерального директора АТ "Росгеологія" з питань взаємодії з органами влади та корпоративної безпеки
|
79032510591
79269605750
79645512161
79852104656
79168459990
79055825147
79250651024
|
За отриманими даними раніше обіймав посаду заступника начальника ДОІ ФСБ РФ
|
Співробітників 9-го ("українського") управління 5 Служби ФСБ РФ
|
9.
|
ЧУМАКОВ Ігор Олександрович,09.12.1972 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4518 № 407943. Начальник 9 управління ДОІ
|
79067200588
79851218448
79169011463
79263250685
79254195400
79779426128
79013831889
79774975630
79296572554
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
10.
|
БЄЛЯЦЬКИЙ Юрій Петрович,06.04.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 5000 № 478943. Заступник начальника 9 управління ДОІ
|
79296479366
79137644269
79232277679
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
11.
|
ЗУБАРЄВ Дмитро Володимирович,21.10.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0306 № 154001. Ймовірно заступник начальника 9 управління ДОІ
|
79057964557
79653319192
79013382836
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
12.
|
ХМЄЛЬОВ Олександр Володимирович, 28.06.1982 р.н., паспорт громадянина РФ серії 9802 № 588996. Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), керує роботу лідерів політичної партії "ОПЗЖ".
|
79261180000
79161197000
79165048311
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
13.
|
ЧУЛІНДІН Олександр Владиславович,10.02.1975 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4519 № 560630. Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), курує роботу українських екс-посадовців Андрія КЛЮЄВА та Володимира СІВКОВИЧА
|
79163293188
79104591605
79099948837
79166584070
79017932163
79024323340
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
14.
|
ТЄРЄНТЬЄВА Марина Миколаївна,06.08.1968 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4513 № 222309. Співробітниця 9 управління ДОІ, на даний час перебуває в апараті прикомандированих співробітників ФСБ. Працює в московському офісі українського екс-посадовця Володимира СІВКОВИЧА.
|
79164486665
79267906723
74957353240
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
15.
|
МОНІЧ В’ячеслав Ілліч,02.11.1974 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4519 № 489884. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79153385941
79104444178
79167794417
79150804449
79260206504
79298097493
79407711190
79150369875
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
16.
|
КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, 01.04.1975 р.н., паспорт громадянина РФ серії4520 № 814194.
Співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ), курує М. Азарова
|
79803422089
79853621188
79153291818
79299558958
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
17.
|
ШКРАБО Андрій Олександрович,
співробітник 9 управління ДОІ. Курує роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, напряму контактує з українським політиком Віктором МЕДВЕДЧУКОМ
|
79097777955
79057790930
|
18.
|
МІШУСТІН Максим Олександрович,16.06.1992 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0712 № 746565. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79267977002
79030004817
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
19.
|
ДАВЛЄТШИН Реал Фанурович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79663152145
|
20.
|
КОРНЄВ Олексій Юрійович,09.11.1977 р.н., паспорт громадянина РФ серії 6004 № 058304. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79646323376
|
Отримано паспорт громадянина РФ
За оперативними даними старший групи кураторів від ФСБ РФ за діяльністю т.зв. "ЛНР". Станом на 2011 рік – помічник керівника фонду "Геополітика"
|
21.
|
ЛОБАНОВ Андрій,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79169709773
|
22.
|
ШАТАЛОВ В’ячеслав Владиславович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79173962079
79093074538
79872964004
|
23.
|
СЕРЕБРЯКОВ Євген Миколайович,імовірно 25.12.1973 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79232508002
|
24.
|
ВОДОЛАЗСЬКИЙ Юрій Олександрович,19.06.1982 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4504 № 258138. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79660299397
79850829092
79268618218
74951850412
74991850412
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
25.
|
ШИНГИРЬОВ Олександр Володимирович, 08.08.1979 р.н., паспорт громадянина РФ серії 8002 № 772994.
Співробітник 9 управління ДОІ
|
79162723525
79217830310
79165013405
79250374507
79856950443
79165013422 79269674950 79256006733
79259732840
|
За наявними оперативними даними з 2015 року по теперішній час є керівником ротаційних груп ФСБ РФ у м. Луганськ
|
26.
|
МЄЗЯКОВ Іван Анатолійович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79169585994
79995557282
|
27.
|
ШЕПЕЛЕНКО Олександр Сергійович,імовірно 28.07.1985 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ, на даний час перебуває в апараті прикомандированих співробітників ФСБ. За наявними даними, працює у Росспівробітництві
|
79166448844
|
28.
|
ТЮРЯКОВ Іван Сергійович,01.08.1986 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4508 № 756863. Начальник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79255514404
74953114259
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
29.
|
ВАКАЛОВ Леонід Юрійович,23.11.1983 р.н., паспорт громадянина РФ серії 9904 № 178866.
Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79250777923
79264617573
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
30.
|
КОСТИРІН Сергій Ігорович,04.05.1984 р.н., паспорт громадянина РФ серії 6304 № 596243. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79645350181
79999830354
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
31.
|
РЯБОВ Іван Геннадійович,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79296198123
79254560570
79257131753
|
м.т. Рябова (79296198123) також використовувався Чуєвим Станіславом ([email protected])
|
32.
|
КОЗЛОВ Олег Вадимович, 21.10.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4507 № 430708. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79037427074
79265227074
|
Отримано паспорт громадянина РФ
У 2011 році представляв "НП Політклуб" та брав участь у святкуванні 15-ї роковини Інституту країн СНД
|
33.
|
ДЕМЕШ Кирило Костянтинович,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79295733074
|
34.
|
ТІХОНОВ (Мамаев, Мамай) Олександр Миколайович,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79197297920
|
35.
|
ХАВРИЧ Анатолій Вікторович,23.04.1986 р.н., паспорт громадянина РФ серії 8805 № 814147. Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79177055266
|
Отримано паспорт громадянина РФ
За наявними даними, у жовтні 2021року А. Харвич, перебуваючи на ТОТ АР Крим, прийняв на зв’язок невстановлене негласне джерело 5-ї Служби
|
36.
|
СОКОЛОВ Тимур Володимирович,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79197234363
|
37.
|
КУШАКОВ Анатолій Михайлович,10.12.1987 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4509 № 680325.
Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79917716287
79262034585
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
38.
|
ЮНОСОВ Ілля Сергійович,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79296173273
|
39.
|
МАМИКІН Тихон Олександрович (Амур),
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79143864568
|
40.
|
КРАСЮКОВ Іван Володимирович,30.08.1985 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0709 № 361492.
Співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Запорізьку області)
|
79271722216
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
41.
|
ШВЄЦОВ Денис,
співробітник 2 відділу 9 управління ДОІ
|
79264627304
79657362331
|
42.
|
ОБМАЧЕВСЬКИЙ Юрій Олександрович,28.05.1983 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4607 № 958275.
Начальник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79264845713
79268413285
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
43.
|
ЗАМАЙ Костянтин Олександрович,25.08.1965 р.н., паспорт громадянина РФ серії 0310 № 578004.
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79629804148
|
44.
|
ГУРЬЯНОВ Олександр Павлович,ймовірно 08.01.1985 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79296325822
|
45.
|
ЄГОРОВ Євген,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ
|
79615114847
|
46.
|
ЗОТЧІЙ Іван Іванович,
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79160880701
|
47.
|
ЗИКОВ Євген Володимирович,15.05.1988 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4608 № 157068. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79167592083
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
48.
|
КОНОНОВ Олександр,
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79093420264
|
49.
|
ОПЄНИШЕВ Сергій Олегович,06.02.1995 р.н.
паспорт громадянина РФ серії4515 № 124171.
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79999898377
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
50.
|
СЕВАСТЬЯНОВ Євген Олександрович, 13.09.1972 р.н.,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ
|
79151696282
|
51.
|
ХОПЕРСЬКИЙ Максим Миколайович,03.07.1980 р.н., паспорт громадянина РФ серії6002 № 850943.
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ
(підрозділ відповідає за Південь України)
|
79777994200
79295017852
79295917852
79774504458
|
52.
|
БЕБЯКІН Михайло,ймовірно 15.06.1984 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79166843474
|
53.
|
ШОШИН Олександр,
Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79998497007
|
54.
|
ШУМЕЙКО Сергій,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79099997796
|
55.
|
КОСАРЄВ В’ячеслав Володимирович,02.12.1982 р.н. Співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79851119598
79685588555
79254339246
|
56.
|
КУЛІКОВ Олексій,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за Південь України)
|
79773626932
|
57.
|
КОЛОСОВ Святослав Ігоревим,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ
|
79104389008
|
58.
|
Віталій,
співробітник 3 напрямку 9 управління ДОІ
|
79854445927
79647898001
|
59.
|
ПЕРЕВАЛОВ Іван,
співробітник 9 управління ДОІ
(ймовірно працює по Харківській області)
|
79851554077
|
60.
|
БОЛВАЧЬОВ Ігор Миколайович, 20.02.1976 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ
Паспорт громадянина РФ серії 1901 № 305470
|
79251480787
79629032687
79296479366
79232277679
|
61.
|
ХАРЛАМОВ Олег Вікторович, співробітник 9 управління ДОІ
|
79637121154
|
62.
|
КУРІЛКІН Андрій Миколайович, 25.05.1971 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79772990504
|
63.
|
МАКСИМОВ Костянтин Григорович, 09.11.1983 р.н., співробітник 1 відділу 9 управління ДОІ (підрозділ відповідає за м. Київ)
|
79199939333
79032144747
35795756000
|
За наявними даними К. Максимов є керівником оперативної групи ФСБ РФ у м. Донецьк,
позивний "КАРЕЛ"
|
64.
|
НОВИНСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 01.02.1968 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4513 № 102471.
Співробітник 9 управління ДОІ
|
79656301945
|
65.
|
ПИСАРЕНКО Артем Ігорович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79647205376
|
66.
|
ПОЛЯНЦЕВ Станіслав Васильович, 11.08.1977 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79851361330
|
67.
|
РУДКОВСЬКИЙ Дмитро Олегович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79685439621
79197678451
|
68.
|
ШАРГАЄВ Віктор Олексійович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79051619911
|
69.
|
ШЕСТАВІН Володимир Володимирович, 26.07.1977 р.н. Співробітник 9 управління ДОІ
|
79269259917
79160382941
|
70.
|
ТАРАСОВ Микола Валерійович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79165811136
|
71.
|
ВЕЧМОТОВ Ілля Олександрович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79151912239
79854351267
|
72.
|
ЄРШОВ Антон Васильович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79629945555
|
73.
|
УШАКОВ Олександр Юрійович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79200777505
|
74.
|
БАБАКАЄВ Михайло Едуардович,
ймовірно співробітник 9 управління ДОІ
|
79858752148
79280433626
|
75.
|
КОЧКОНЯН Гарік Акопович,
ймовірно співробітник 9 управління ДОІ
|
79175300007
|
76.
|
ОНИЩЕНКО Олександр Володимирович,
ймовірно співробітник 9 управління ДОІ
|
79859788228
|
77.
|
ГЕРАСИМОВ Олександр Ігорович, 24.01.1988 р.н., паспорт громадянина РФ серії 1408 № 189390.
Ймовірно співробітник 9 управління ДОІ
Співробітник 9 управління ДОІ
|
79269661888 79688887997
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
78.
|
МАКАРОВ Владислав Іванович,
співробітник 9 управління ДОІ
|
79.
|
КОРОЛЬ Віталій Борисович,
23.01.1985 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4508 № 555534.
Ймовірно співробітник 9 управління ДОІ
|
79267664893
79671717749
79296712979
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
80.
|
Живило Максим Вікторович,
29.08.1971 р.н., паспорт громадянина РФсерії 4616 № 459133.
Співробітник ДОІ
|
79104620388
|
Отримано паспорт громадянина РФ
|
81.
|
КОРОЛЬ Іван Дмитрович, 02.04.1963 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4509 № 605762.
Ймовірно є співробітником 12 відділу ДОІ
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79057795522 79168330111 79255333369 79263532255 79688580770
|
За наявними даними згідно з функціональними обов’язками І. Король курує роботу псевдодержавних утворень підконтрольних РФ (т.зв. "ДНР/ЛНР", "ПМР", Південна Осетія тощо)