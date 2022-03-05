Кібервійська склали перелік феесбешників, які готують дезінформацію про Україну

В переліку - співробітники Департаменту оперативної інформації ФСБ.

Саме цей департамент створює пропаганду для пострадянських країн та вербує політичних діячів для усунення противників Кремля й розповсюдження кремлівських наративів, повідомили у кібервійськах.

Цензор.НЕТ публікує список тих, хто, за даними кібервійськ, інформаційно супроводжує напад Росії на Україну та відповідає за мережу диверсантів.

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Відомості стосовно співробітників Департаменту оперативної інформації (ДОІ) 5-ї Служби

(Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ