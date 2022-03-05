Росія офіційно поновила бойові дії в евакуаційних коридорах з Маріуполя та Волновахи

Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує УП із посиланням на РИА Новости

"У зв'язку з небажанням української сторони впливати на націоналістів або продовжувати "режим тиші" о 18:00 мск (17:00 за київським часом) наступальні дії поновлено".

У Міноборони РФ констатували, що коридорами безпеки з Маріуполя і Волновахи не зміг вийти жоден мирний житель.

Там стверджують, що нібито "націоналістичні батальйони скористалися "режимом тиші" для зміцнення своїх позицій".

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Нагадаємо, російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00. Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

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