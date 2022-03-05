На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на telegram-канал Віталія Кіма

"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!" – зазначив він.

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Раніше 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки.