На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім
41 52469
Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на telegram-канал Віталія Кіма
"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!" – зазначив він.
Раніше 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки.