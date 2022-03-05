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На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім

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На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім
Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на telegram-канал Віталія Кіма

"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!" – зазначив він.

Також дивіться: Війська РФ обстрілюють Миколаїв реактивною артилерією, - мер Сенкевич. ФОТО

Раніше 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки. 

Топ коментарі

  • Sanya T
    Буком легко можем, бьёт на 18км, а эта тушка потолок 10
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Символ сегодняшней России

  • Nov
    открываем список преступлений на совести НАТО
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