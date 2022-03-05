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Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ

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Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.

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Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.

Топ коментарі

  • Бандерівець
    Ізраїль нажаль за Путіна... Розчарував Ізраїль!
    Якщо вб"ють Путіна, я забираю слова назад...
  • Алекс Мышкевич
    он что, ПСИХИАТР ?
  • Саша Пончик
    Лети на Урал и там лифтом в низ на 200 метров потом сдай кал и одень маску.
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