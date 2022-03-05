Прем'єр Ізраїлю Беннет прибув до РФ для переговорів із Путіним щодо ситуації довкола України, - ізраїльські ЗМІ
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Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це пише ізраїльське видання The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.
Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.