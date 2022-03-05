Російські окупанти обстріляли швидку, яка везла медикаменти до Мелітополя

На виїзді з Кам’янського (Василівський район) російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При виїзді з Кам'янського (Василівський район) гумконвой - машину швидкої допомоги та автівку з ліками обстріляли окупанти", - цитує голову Мелітопольської міської організації Червоного Хреста України Наталію Жадан міськрада.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв про те, що у Мелітополь із Запоріжжя прибула гуманітарна допомога: витратні матеріали для гемодіалізу, імуносупресори, препарати крові та препарати для швидкої медичної допомоги - медикаменти, які рятують життя.

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