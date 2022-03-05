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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня

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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня
У ході десятої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 18.00 05.03.2022 щодо російського вторгнення.

Так, сьогодні противником було нанесено авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер.

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Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України нанесено авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточняються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

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Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято у полон, 1 - знищений. Збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 01
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 02
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 березня 03

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Топ коментарі

  • Toktar Samykenov
    Орки сами за столько лет уверовали, что они действительно непобедимая армия. Дело в том, что после 2МВ они ни разу не воевали с равным противником. Венгров безоружных подавили в 1956. Чехов в 1968. В Афгане воевали всей мощью, стратегические бомбардировщики, спутники, вертолеты, танки, РСЗО и т.д. Против Чечни в двух войнах то же самое. Против малюсенькой Грузии тоже. И вот сейчас, в первый раз в послевоенной истории, воюют против противника, у которого есть и артилллерия и танки и авиация. Это для них непривычно, они привыкли гонять туземцев по горам, вооруженных только стрелковым оружием. Отсюда и результат. Украина победит ! Слава Украине !
  • Владимир Ваctxrby
    да и *** с ним
  • Kelev_Ra
    ⚡️Abobe останавливает продажу своих услуг и продуктов в России. А также заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ, - сообщил Министр цифровой трансформации Украины Федоров.

    Все. Хана аналагавнєтним технологіям. Без фотошопу як тепер мультики малювать?
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