"Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета
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Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.
Як повідомлялось, Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним щоб обговорити ситуацію довокола України.