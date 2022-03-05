PUMA прининяє бізнес із Росією

Виробник спортивних товарів та одягу PUMA оголосив про припинення поставок до Росії, закриття магазинів та припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії, передає ЕП.

PUMA заявила, що всіляко підтримуватиме своїх співробітників в Україні та допоможе їм з житлом на заході України та в країнах Центральної і Східної Європи.

Раніше про припинення онлайн-продажів оголосила Nike, а Adidas припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю