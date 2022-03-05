Новини • Агресія Росії проти України, Війна

PUMA прининяє бізнес із Росією

3 32514
Виробник спортивних товарів та одягу PUMA оголосив про припинення поставок до Росії, закриття магазинів та припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії, передає ЕП.

PUMA заявила, що всіляко підтримуватиме своїх співробітників в Україні та допоможе їм з житлом на заході України та в країнах Центральної і Східної Європи.

Раніше про припинення онлайн-продажів оголосила Nike, а Adidas припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Незабаром свинособак будуть просто ******* по всьому світові. До дому прокажені, до дому. У свої *****.
  • Александр 57780cc6
    гопники россии в шоке!
  • Богдан Влад
    Каждый делает что может для Украины!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини