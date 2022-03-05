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"Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених

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"Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених
При РНБО створено сайт, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Сайт доступний за посиланням.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
  • Привет
    А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
  • Светлана Велик
    Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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