Ми – воїни світла, ми не фашисти, - Арестович закликав гуманно поводитися з російськими полоненими

Радник керівника ОП Олексій Арестович висловився про Женевську конвенцію та про те, як треба поводитися з полоненими.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у ефірі одного з каналів.

"Ненависть до них (військовополонених) зрозуміла. Вони бомблять мирні міста, від них гинуть мирні жителі, діти тощо. Але. Ми європейська армія, європейської держави. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими.

По-перше, це нас розлюднює. А у війні дуже важливо тримати правильний стан свідомості. Ми – воїни світла, ми не фашисти. Не уподібнюйтеся сатани, бо це означає програти сатани. Навіть якщо залишитися живими.

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Другий момент. Наші західні партнери дуже негативно реагують на такі факти. Лише Женевська конвенція. Виставляючи видосики із "залихватськими" допитами, ви серйозно посилюєте тих людей на заході, які кажуть, що "ага, Україна порушує Женевську конвенцію, вчиняє військові злочини, не все так однозначно" та інше. І ж уряди заходу під тиском відповідних лобі ставлять питання про те, що "Ну як вам тепер допомагати? Складно буде.

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Максимум, що ви можете запитати по Женевській конвенції це номер військової частини, його ім'я та прізвище і на цьому все. Далі лише спеціальні органи ведуть відповідне дізнання.

Пам'ятайте, що в Україні працює прокуратура у кримінальних справах та військові злочини – це звинувачення, які можуть бути пред'явлені й Україні. Давайте залишатись людьми.

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