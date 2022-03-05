Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку: Водночас пеня та штрафи не нараховуватимуться

Громадян України не звільнено від платежів за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації", - йдеться в повідомленні.

Водночас, смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

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