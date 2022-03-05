Український спецпідрозділ звільнив людей із бородянського диспансера

Пацієнтів психоневрологічного диспансеру вивели з території медзакладу, але вони досі перебувають у населеному пункті Бородянці.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це під час включення для "Україна 24" заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - розповів він.

Також Кулеба додав, що там люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але їм весь час допомагають.

Як раніше повідомлялося, кадировці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці. З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.

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