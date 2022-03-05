США виділять додаткові $2,75 млрд на подолання наслідків гуманітарної кризи, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу, 5 березня, відвідав пункт пропуску на кордоні Польщі з Україною, анонсувавши виділення США додаткових $2,75 мільярда у відповідь на гуманітарну кризу.

Про це повідомляє в суботу інформагентство AFP, передає Цензор.НЕТ.

"Блінкен відвідав величезний польський центр утримання близько 3 тисяч біженців і сказав, що Вашингтон планує виділити ще $2,75 мільярда на подолання наслідків гуманітарної кризи",- зазначається в повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на підтримку тих, хто вимушений залишити Україну, а також країн, які їх приймають після того, як Росія розпочала збройне вторгнення 24 лютого.

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"Польща виконує важливу роботу у відповідь на цю кризу", - зауважив держсекретар США під час перебування в місті Жешув (Ряшів) неподалік українського кордону та висловив вдячність польському народу, який "знає, наскільки важливо захищати свободу".

За даними Польської прикордонної служби, станом на суботу польський кордон перетнули щонайменше 827,6 тис. людей з України. Інші сусідні країни – Угорщина, Молдова, Румунія й Словаччина – також прийняли біженців з України.