Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін
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Після таємної зустрічі в Росії між Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Ізраїля Беннетом, останній вирушив до Німеччини, провівши перед цим розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твтіттері написав ізраїльский журналіст Барак Равід.
"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розмовляв з президентом України Зеленським і проінформував його про зустріч з Путіним", - зазначив він.
Також він зазначив: "Ізраїльський прем'єр-міністр Беннетт їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним".