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Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

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Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога
Російські окупанти намагалися прорватися у бік Дніпропетровської області, однак зустріли спротив з боку ЗСУ. Техніку та живу силу окупантів було знищено.

Про це у Facebook повідомляє 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, передає Цензор.НЕТ.

"Силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалися вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника було знищено", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    Ой, Пля............ Та там в Дніпрі Правий Сектор............... Вам піз.........да !
  • Бандерівець
    Нелізьте в Дніпро, там наші з Правого Сектора.... Вам ЖО...ПА !


  • Red_Sky_On
    У нас в Україні Правий сектор зараз в кожному місті, навіть на сході та півдні!
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