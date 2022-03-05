Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

Російські окупанти намагалися прорватися у бік Дніпропетровської області, однак зустріли спротив з боку ЗСУ. Техніку та живу силу окупантів було знищено.

Про це у Facebook повідомляє 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, передає Цензор.НЕТ.

"Силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалися вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника було знищено", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Російські окупанти йдуть в наступ на Луганському напрямку, ворог несе значні втрати, - 24-та ОМБр