Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога
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Російські окупанти намагалися прорватися у бік Дніпропетровської області, однак зустріли спротив з боку ЗСУ. Техніку та живу силу окупантів було знищено.
Про це у Facebook повідомляє 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, передає Цензор.НЕТ.
"Силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалися вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.
Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника було знищено", - йдеться в повідомленні.