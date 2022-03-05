Окупанти бомбили військове містечко 5-ї бригади Нацгвардії у Харкові - загинуло 4 людини. ФОТО
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Російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії Українии у Харкові вночі 05.03.2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національноїї гвардії України.
Відначається, що загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали.
"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!", - резюмється у повідомленні.