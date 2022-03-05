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Окупанти бомбили військове містечко 5-ї бригади Нацгвардії у Харкові - загинуло 4 людини. ФОТО

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Російський ворожий літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії Українии у Харкові вночі 05.03.2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національноїї гвардії України. 

Відначається, що загинуло четверо військовослужбовців. Є поранені. Бійці бригади розчищають завали.

"Попри втрати та серйозне пошкодження інфраструктури гвардійці стійко боронять Харків разом зі Збройними силами, Територіальною обороною, Національною поліцією та СБУ. Ми будемо битися до Перемоги!", - резюмється у повідомленні. 

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Окупанти бомбили військове містечко 5-ї бригади Нацгвардії у Харкові - загинуло 4 людини 01

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Топ коментарі

  • Muron
    Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
  • Підлога Маккартні
    Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
  • Артем Алексин
    Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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