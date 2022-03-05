Війська РФ грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА

Російські окупанти займаються мародерством та грабежами на дорогах Сумської області. Жителі регіону не можуть безпечно евакуюватися.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ви питаєте мене: "як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк.

Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей. На відео - траса Київ - Суми. Неподалік від самих Сум", - йдеться в повідомленні.

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