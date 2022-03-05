"Українці, в усіх містах, куди зайшов ворог, переходьте у наступ!" - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав жителів українських міст, в які зайшов ворог, переходити у наступ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!" - йдеться в повідомленні.

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