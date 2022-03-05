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"Українці, в усіх містах, куди зайшов ворог, переходьте у наступ!" - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський закликав жителів українських міст, в які зайшов ворог, переходити у наступ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    І передайте білорусам, якщо полізуть, хай картоплю в кишені кладуть, бо я **** її садити
  • Василий СПРУТ
    Последний раз пишу... Люди бились бы и бились до последнего кацапского упыря. Мне кажется там где не выдали патриотам оружие нужно понимать что это саботаж и измена !!! Чем воевать вилами и лопатами а у людей накипело хочется за горлянку тварей подержать
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