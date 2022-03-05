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"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України", - Байден звернувся до росіян

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Президент США Джо Байден звернувся до громадян РФ через її агресію проти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки", - пише Джо Байден.

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Топ коментарі

  • Muron
    Джо кацапа видно не знає,
  • Роман Дузинкевич
    Баден не розуміє, що московити - то не люди.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    моя жена украинка,в своё время мы переехали с Казахстана в Германию,а её родной брат-в п@дорашку.Мы регулярно помогали,высылали детям деньги на дни рождения и.т.п...о политике я с ним не говорил так как подозревал что он ватник.
    в ходе последних событий выслали денег через пайпал сразу на трёх детей,так как я подумал что пайпал закроют(был прав)...в ходе дальнейшего общения он нам пишет что так как всё развивается он скоро наверное нас сможет навестить в Германии,куда приедет на танке...
    ответил ему что положу его на верстак в саду и отпилю ножовкой ***** башку дорогому гостю.

    всё что нужно знать о мордоре-они там все @@нутые
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