Відомі письменники Кінг, Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією
1 3022
Відомі письменники оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами
Спочатку про це в Twitter написав канадський письменник Лінвуд Барклі, інформує Цензор.НЕТ:
"Я розумію, що це не велика жертва і матиме не більший ефект, ніж пукнути в буревій, але я не збираюсь поновлювати мої контакти з російськими видавництвами", – йдеться в пості.
Це твіт перепостив король жахів Сівен Кінг з підводкою "Я також не буду".
А відомий письменник-фантаст Ніл Гейман на відповідь до одного з твітів додав:
"Я намагаюся зараз зрозуміти, які контракти з росією я контролюю і на якому вони етапі видавничого циклу. Я не хочу поновлювати їх, допоки путін та його адміністрація перебувають при владі. Це абсолютно точно".
До речі, 28 лютого книгарня Yakabooвирішила припинити співпрацю з російськими видавництвами.