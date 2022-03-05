Помічник нардепа підозрюється у передачі ФСБ РФ інформації за гроші

Затримано помічника-консультанта народного депутата, якого підозрюють у передачі за гроші співробітникам ФСБ РФ інформації про обороноздатність, державну, економічну та інформаційну безпеку України.

Про це із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.

Помічнику-консультанту нардепа повідомлено про підозру у держзраді.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014-го по лютий 2022-го за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

В ОГП кажуть, що він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та громадського стану в Україні, відносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді. Крім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міноборони, які надавалися на запити народних депутатів, зазначили в офісі.

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За даними слідства, за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ приблизно 80 000 доларів.

Його затримано та взято під варту терміном на 30 діб.